Auffahrunfall sorgt für massive Staus am größter Verkehrsknoten in Menden - eine Verletzte

Kreuzung Westtangente/Bräukerweg/Unnaer Landstraße/Märkische Straße

+ © Andreas Rother © Andreas Rother

[Update 10.53 Uhr] Menden - Gravierende Verkehrsprobleme am Dienstagmorgen in Menden! Wegen eines Auffahrunfalls war die Westtangente an der Kreuzung Bräukerweg/Unnaer Landstraße/Märkische Straße in Fahrtrichtung Unna seit etwa 7.35 Uhr gesperrt. Inzwischen ist die Straße wieder komplett freigegeben worden.