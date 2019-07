Griff in die Kasse beim Brötchen-"Kauf": Räuberischer Diebstahl bei Backwerk

Ein Dieb hat sich bei Backwerk in Iserlohn zwei Brötchen genommen. Statt diese zu bezahlen, griff er dann plötzlich in die Kasse und schubste die Kassiererin. Mit seiner Beute ergriff er die Flucht.

Iserlohn - Zu dem räuberischen Diebstahl kam es der Polizei zufolge am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr. Der Täter nahm sich demnach zwei Brötchen und wollte diese an der Kasse bezahlen. Als die Angestellte die Kasse öffnete, griff der unbekannte Mann in die Kasse und entnahm Münzgeld.

"Als die 20-jährige Kassiererin dies zu unterbinden versuchte, schubste der Täter sie weg und verletzte die Iserlohnerin leicht", berichtet die Polizei. Der Täter flüchtete dann mit dem Geld über die Wermingser Straße in Richtung Hohler Weg. Wer zu dem Vorfall Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 02371/9199-0 bei der Polizei zu melden. -eB

schlanke Statur

schwarze kurze Haare

schwarzer Vollbart

schwarze Kappe

blaues T-Shirt

kurze Hose Der Täter wird wie folgt beschrieben:

