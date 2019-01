Auf glatter Fahrbahn: Verlorener Lkw-Auflieger rutscht in Hauswand einer Gaststätte 

Märkischer Kreis - Auf schneeglatter Fahrbahn ist am frühen Donnerstagmorgen ein Lkw-Auflieger in eine Hauswand einer Gaststätte gerutscht. Zuvor hatte sich der Anhänger von der Zugmaschine gelöst.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Donnerstagmorgen um 6.04 Uhr in der Lohsiepenstraße zwischen Altena und Iserlohn. Auf Iserlohner Stadtgebiet in Höhe einer Gaststätte verlor der Lkw nach ersten Erkenntnissen den Auflieger, der sich aus bislang unbekannten Gründen gelöst hatte.

Auf glatter Fahrbahn rutschte der Auflieger gegen die Hauswand des dortigen Gebäudeensembles. Nach Aussage von Zeugen hat der Auflieger die Hauswand allerdings nur leicht touchiert. Verletzt wurde niemand.

Vorläufige Schnee-Bilanz im MK

Da sich das Gespann quergestellt hatte, wurde die Lohsiepenstraße für die Dauer der Unfallaufnahme und auch für die Bergung komplett gesperrt. Um 9.35 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

Nach Polizeiangaben entstand insgesamt nur ein Schaden von 1.500 Euro.