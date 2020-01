Glatteis, Brände, Aufzug steckt fest: Viel Arbeit für die Feuerwehren im MK

Einsatzberichte aus Plettenberg, Volmetal, Iserlohn und Menden

+ © Feuerwehr Menden Plötzliches Glatteis, unsachgemäßer Umgang mit Feuerwerkskörpern, Balkonbrände, Fehlalarme in Brandmeldeanlagen, brennende Mülleimer und Container, dazu ein steckengebliebener Aufzug: Es gab viel zu tun für die Feuerwehren im MK (Symbolbild). © Feuerwehr Menden

Märkischer Kreis - Plötzliches Glatteis, unsachgemäßer Umgang mit Feuerwerkskörpern, Balkonbrände, Fehlalarme in Brandmeldeanlagen, brennende Mülleimer und Container, dazu ein steckengebliebener Aufzug: Wir fassen hier zusammen, was die Feuerwehren im Märkischen Kreis (bisher) an Einsätzen an Silvester und Neujahr mitgeteilt haben.