Glatte Straßen im MK: Mehr als 20 Unfälle - zwei Personen verletzt

Von: Markus Wilczek

Teilen

In weiten Teilen des Kreisgebiets sorgten am Montagmorgen glatte Straßen für Probleme. Die Winterdienste sind praktisch im Dauereinsatz. © Schnücker, Udo

Einen rutschigen und glatten Start in die letzte Arbeitswoche vor Weihnachten erlebten am Montagmorgen viele Verkehrsteilnehmer im Märkischen Kreis. So ereigneten sich bereits rund 20 Unfälle, mindestens zwei Personen wurden verletzt.

„Die Warnungen der Wetterdienste haben sich leider bewahrheitet. Gefrierender Regen sorgt auf den Straßen im Südkreis

stellenweise für gefährliche Glätte. Betroffene mussten teilweise einige Zeit warten, bis die Polizei alle Unfälle aufgenommen hatte“, teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Zwischen Mitternacht und etwa 8 Uhr zählte die Polizei etwa 20 Unfälle, die sich auf Straßenglätte zurückführen lassen. Es gab zwei Verletzte. Auch Zäune, Bordsteine, Bäume und geparkte Fahrzeuge mussten am Montagmorgen einiges aushalten. Schwerpunkt war der Bereich Meinerzhagen. Hier eine erste Auswertung der Lage:

Streuwagen stürzt um

Um 2.25 Uhr erwischte es in Meinerzhagen einen Streuwagen, der auf der Werkshagener Straße umstürzte. Der Fahrer wurde verletzt. Es gab erhebliche Schwierigkeiten bei der Bergung. Der Streuwagen konnte bisher nicht wieder auf die Räder gestellt werden. Einen weiteren Verletzten gab es in Kierspe am Kamperbach. Dort schlidderte gegen 4 Uhr ein Pkw gegen Mülltonnen. Beim Aussteigen rutschte der Fahrer aus und verletzte sich.

Die Serie der Glätteunfälle begann bereits gegen 1.30 Uhr, als ein Pkw in Altena an der Nettestraße gegen einen Stromanschlusskasten der Telekom rutschte. Der Schaden: ca. 10.000 Euro. Die Feuerwehr sicherte den Stromkasten notdürftig. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Gegen 4.20 Uhr geriet ein Fahrer auf der Elsa-Brandström-Straße ins Rutschen. Die Fahrt endete an einem geparkten Fahrzeug. Schaden, soweit erkennbar, schätzungsweise mindestens 1500 Euro. In Altena-Dahle fuhr gegen 6.20 Uhr ein Pkw-Fahrer los und rutschte direkt gegen die nächste Straßenlaterne. Schaden: soweit erkennbar schätzungsweise 2000 Euro.

Auto rutscht in zwei geparkte Fahrzeuge

Kurz vor 3 Uhr rutschte in Halver am Wagnerring ein Pkw in zwei geparkte Fahrzeuge. Der Schaden, soweit erkennbar, schätzungsweise mindestens 1500 Euro. Gegen 4.20 Uhr rutschte ein weiterer Pkw-Fahrer an der Hermann-Köhler-Straße in einen geparkten Wagen. Schaden: soweit erkennbar schätzungsweise 3000 Euro.

Gegen 4.20 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der Hoffmeisterstraße in Balve. Der Schaden: soweit erkennbar schätzungsweise mindestens 3700 Euro.

Auto rutscht in Zaun

Gegen 4.40 Uhr rutschte ein Fahrzeug am Gewerbering in Schalksmühle gegen einen Zaun. Schaden: soweit erkennbar schätzungsweise 5000 Euro.



Um 4.40 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der Kirchstraße in Meinerzhagen. Schaden: soweit erkennbar schätzungsweise 800 Euro. Gegen 5.50 Uhr rutschte ein Pkw in einer Firmeneinfahrt an der Straße Am Rottland gegen einen anderen Pkw. Schaden: soweit erkennbar schätzungsweise 15.000 Euro. Gegen 6 Uhr, 6.20 und 6.30 Uhr gab es weitere witterungsbedingte Unfälle am Eisenweg (Schaden: soweit erkennbar schätzungsweise 8000 Euro), in der Butmicke (Schaden: ca. 1000 Euro) und am

Krummicker Weg (Schaden noch nicht bekannt).

Unfälle auch in Kierspe und Neuenrade

Gegen 5.30 Uhr geriet ein in Dortmund zugelassenes Fahrzeug auf der Kölner Straße in Kierspe ins Rutschen. Schaden: soweit erkennbar schätzungsweise 8000 Euro.

Um 5.40 Uhr rutschte ein Klein-Lkw an der Winterlit in Neuenrade gegen einen Blumenkübel. Witterungsbedingt geriet gegen 5.50 Uhr ein Pkw auf der Eichendorffstraße ins Rutschen. Schaden: soweit erkennbar schätzungsweise 2000

Euro.

Es kracht in Iserlohn und Werdohl

Kurz nach 5 Uhr rutschte ein Pkw auf einem Firmenparkplatz an der Untergrüner Straße in Iserlohn gegen einen Stein. Schaden: soweit erkennbar schätzungsweise 7000 Euro.



In Werdohl an der Straße Auf dem Bremfeld rutschte gegen 5.30 Uhr ein Pkw mit den Rädern gegen den Bordstein. Es entstand leichter Sachschaden.

Fahrt endet direkt am Wagen des Nachbarn

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 5.40 Uhr an der Straße Am Wasserrad in Menden. Schaden: soweit erkennbar schätzungsweise 3000 Euro.

Kurz nach 7 Uhr endete die Fahrt eines Pkw-Fahrers in Lüdenscheid an der Hardenbergstraße direkt am Wagen des Nachbarn. Schaden: soweit erkennbar schätzungsweise 9500 Euro. Gegen 7.30 Uhr fand ein Fahrzeugführer am Dulmecker Weg einen Zettel am Fahrzeug mit dem Wortlaut „Unfall“: Offenbar wurde sein

Wagen hinten angefahren. Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht.

Auch aktuell behindern in Teilen des Kreisgebietes (unter anderem in Lüdenscheid) querstehende und liegengebliebene Lastwagen und Autos den Verkehr.