Glatte Autobahn: Familie aus dem Kreis überschlägt sich mit Kleinbus

Drolshagen - Bei einem spektakulären Schneeunfall auf der A45 bei Drolshagen wurde am Samstagabend eine dreiköpfige Familie aus dem Märkischen Kreis verletzt. Sie hatte Glück im Unglück.

Bei dem Trio handelte sich um ein etwa 47 Jahre altes Ehepaar und deren erwachsene Tochter. Der Mercedes Van hatte das Kennzeichen Märkischer Kreis. Die Polizei machte keine Angaben darüber, aus welchem Ort die Familie kam.

Die Familie befuhr die Autobahn in Richtung Dortmund, als der Kleinbus auf Schneeglätte ins Rutschen kam. Dem Fahrer gelang es nicht mehr, das Fahrzeug unter Kontrolle zu bringen.

Der Mercedes schleuderte quer über alle Fahrspuren, überschlug sich in die Böschung und drehte sich dann wieder zurück. Der Bus landete wieder auf dem Pannenstreifen, auf der Seite liegend.

Die Feuerwehr Olpe wurde mit dem Einsatzstichwort "Massenanfall von Verletzten" zum Einsatzort gerufen und befreite die Insassen aus ihrer Notlage. Die waren laut Polizei ansprechbar und nur leicht verletzt. Sie wurden dennoch zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

An dem recht jungen Fahrzeug entstand erheblicher Schaden, der von der Polizei nicht beziffert werden konnte. Da der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden konnte, kam es auf der Autobahn trotz des belebten Verkehrs zu keinem nennenswerten Stau. Die Fahrbahn war in dem Bereich sehr glatt, außerdem gab es starken Schneeregen.