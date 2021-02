Gewässer im MK verunreinigt: Feuerwehr aktuell im Einsatz - Auch Ruhr betroffen?

Ein Gewässer im Märkischen Kreis ist verunreinigt. Die Feuerwehr ist aktuell im Einsatz und tippt auf Kraftstoff. Auch auf der Ruhr wurde eine Ölsperre installiert.

Iserlohn - Am Mittwochmorgen wurde die Feuerwehr Iserlohn zu einer Gewässerverunreinigung auf dem Baarbach in Iserlohn alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich bei der Verunreinigung womöglich um Kraftstoff handelt und leiteten Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung ein.

Um diese Eindämmung zu gewährleisten, ließ der Einsatzleiter zwei Ölsperren auf dem Baarbach setzen. Die erste Am Westhang und eine zweite vor der Einmüdung des Baarbachs in die Ruhr. Den erhöhten Bedarf an Einsatzkräften konnten die Löschgruppen Drüpplingsen und Hennen schnell stellen.

Fluss Ruhr Quelle Rothaargebirge (nahe Winterberg) Länge 219,3 Kilometer

Gewässer im MK verunreinigt: Feuerwehr aktuell im Einsatz - Ölsperre auch auf Ruhr

Zur Sicherheit wurde im weiteren Verlauf die Feuerwehr Menden mit einer dritten Ölsperre alarmiert, die mithilfe des Rettungsbootes der Feuerwehr Iserlohn auf der Ruhr gesetzt wird. Um die Verunreinigung vor den Ölsperren abzusaugen, wurde eine Fachfirma beauftragt.

Vor Ort sind, neben den Feuerwehren Iserlohn und Menden und der Fachfirma, die untere Wasserbehörde und der Ruhrverband um das weitere Vorgehen zu koordinieren.

Aktuell ist die Feuerwehr mit dem Setzen der dritten Ölsperre auf der Ruhr beschäftigt, auf der Wache der Berufsfeuerwehr kompensiert solange die Löschgruppe Letmathe die gebundenen Einsatzkräfte.