Gestohlener Pkw geblitzt: Polizei sucht diesen Mann

Halver - Ende Januar hat ein unbekannter Täter in Halver einen silbernen Skoda Fabia gestohlen. Einen Tag später sorgte ein Tatverdächtiger selbst für ein Fahndungsfoto - am "Superblitzer" auf der A 45 bei Hagen.

Am 26. Januar 2017 wurde nach Polizeiangaben um 19.36 Uhr ein silberner Skoda Fabia, der tags zuvor in Halver gestohlen worden war, auf der A 45 bei Hagen in Fahrtrichtung Frankfurt geblitzt.

Das zuständige Amtsgericht gab das dabei entstandene Foto nun zur Öffentlichkeitsfahndung frei. Angaben zum abgebildeten Mann oder seiner Identität nimmt die Polizei Lüdenscheid telefonisch unter 0 23 51/90 99 63 25 oder 90 99 0 entgegen.

+ Die Polizei fragt: "Wer kann Angaben zu diesem Tatverdächtigen machen?" © Polizei Märkischer Kreis

Rubriklistenbild: © Polizei Märkischer Kreis