Mehr Fahrgäste bei der MVG: 32,9 Millionen Passagiere in 2016

Märkischer Kreis - Mehr Fahrgäste als im Vorjahr und ein geringeres Defizit – Gerhard Schmier, Geschäftsführer der Märkischen Verkehrsgesellschaft (MVG), zeigte sich bei der Gesellschafterversammlung mit den Ergebnissen des Jahres 2016 mehr als zufrieden.

32,9 Millionen Fahrgäste entschieden sich im vergangenen Jahr für das Nahverkehrsangebot der MVG. Das sind 800 000 Passagiere mehr als im Jahr 2015 (plus 2,5 Prozent). „Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels ist die Steigerung unserer Fahrgastzahlen für ein Verkehrsunternehmen im ländlichen Raum als absoluter Erfolg zu bezeichnen“, so Schmiers Einschätzung. Zum Vergleich: Die Kölner Verkehrsbetriebe kamen trotz steigender Einwohnerzahlen auf ein Plus von 0,5 Prozent. „Wir machen im Märkischen Kreis Daseinsvorsorge und die Bürger honorieren das als unsere Fahrgäste.“

Gesellschafter der MVG sind im Wesentlichen der Märkische Kreis und dessen 15 Städte und Gemeinden. Die werfen angesichts eigener Finanzprobleme immer einen besonderen Blick auf das Haushaltsergebnis. Auch das kann sich aus Sicht des Unternehmens sehen lassen: Der Jahresfehlbetrag für das vergangene Jahr liegt mit 16,1 Millionen Euro – trotz aller Kostensteigerungen – unter dem von 2015 mit 16,4 Millionen Euro. Immer wieder imposant sind die Fahrleistungen: 13,4 Millionen Wagenkilometer spulte die Flotte ab. Trotzdem wird und kann die MVG ihren Fahrzeugpark reduzieren: Bislang rollten 141 Busse auf den Straßen des Kreises. In diesem Jahr werden nur noch 135 Fahrzeuge benötigt – Schichtbetrieb und geänderte Abläufe durch den neuen Betriebshof in Lüdenscheid machen es möglich.

Die aktuellen Dieseldebatten und zukünftige Antriebstechnologien beschäftigten auch die Versammlung. Seit Dezember ist eine neue Bus-Generation im Märkischen Kreis unterwegs: Die sieben Niederflur-Gelenk- und sechs Linienbusse sind mit den modernsten Euro-6-Motoren bestückt. Damit sei der zurzeit geringstmögliche Schadstoffausstoß garantiert. 34 Prozent der Wagen fahren mit Motoren der aktuellen Abgasnorm Euro 6, 48 Prozent mit Euro 5.

Aber das Elektrozeitalter steht vor der Tür. „Voraussichtlich ab 2021/2022 werden Elektrobusse in größeren Stückzahlen verfügbar sein und dann schrittweise Einzug in den Fuhrpark der MVG halten“, warf Schmier einen Blick in die Zukunft. Für den Geschäftsführer steht aber fest: „Solange insbesondere der Strom für Elektrobusse nicht regenerativ erzeugt wird, ist der Dieselbus heute noch immer das umweltfreundlichste Konzept.“

Als große Herausforderung, die gut umgesetzt worden sei, bezeichnete Schmier die Einführung des Westfalentarifs zum 1. August dieses Jahres. Karsten Meininghaus, Vorsitzender des MVG-Aufsichtsrates, lobte das Engagement des Unternehmens für ein optimales Angebot für die Fahrgäste.