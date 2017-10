Die Weihnachtsmärkte im Märkischen Kreis und in der Umgebung

Märkischer Kreis - Adventszeit ist Weihnachtsmarktzeit: Im Märkischen Kreis und der Region locken in den nächsten Wochen zahlreiche große und kleine Weihnachtsmärkte mit funkelnden Lichtern, liebevoll geschmückten Ständen und heißem Glühwein. Wir stellen eine Auswahl der schönsten Weihnachtsmärkte in Lüdenscheid, Altena, Meinerzhagen, Hagen, Iserlohn und der Umgebung vor.

Weihnachtsmärkte in Altena

Vom 1. bis 3. Dezember können sich Besucher des Winter-Spektakulums auf der Burg Altena in eine längst vergangene Zeit entführen lassen. Zu sehen und erleben gibt es in diesem Jahr Gaukler Nils und Beatrice als Eisprinzessin und mit anmutiger Kontaktkugeljonglage. Auch Ritter Kevin alias „Der Gawan“ gibt sich wieder die Ehre und belustigt mit seinen zotigen Sprüchen das Publikum.

Kerzen selbst ziehen, dem Bildhauer Martin beim Eisschnitzen über die Schulter schauen oder eine Eule oder einen Greifvogel auf der Hand halten – all das ist möglich an diesem winterlichen Wochenende. Die „Skyhunters in Nature“ präsentieren am Samstag und Sonntag ihre wunderbaren Vögel im unteren Burghof. Auf den Burghöfen und in Teilen der Museen Burg Altena schlagen Handwerker, Hökerer und Tavernen ihre Lager auf. Leckere Gerüche aus dem Schmaushaus und vom Grill, von Honig-Met, gebrannten Mandeln und der Duft orientalischer Parfüme liegen in der winterlichen Luft. Selbstgesiedete Seifen, Holzspielarbeiten, feine Gewänder, Waren aus Wolle und Leder und einiges mehr werden von den mittelalterlichen Händlern feilgeboten.

Open-Air-Konzerte

Besondere Highlights sind auch in diesem Jahr wieder die Open-Air Konzerte auf der Natursteinbühne. „Reliquiae“ rocken die Mittelalterbühne am Freitag mit historischen und neuzeitlichen Instrumenten, mit „Mediaeval World Folk“. Das Programm bestimmen musikalische Reliquien aus der ganzen Welt, dazu ein Mix der Instrumente, der die Einzigartigkeit der Band ausmacht. Dudelsack, Schalmeien, Geige, Davul, Waldzither, Basslaute und Bouzouki sind die musikalische Welt von „Donner & Doria“, die am Sonntag auftreten werden. Der Eintritt kostet zwei Euro, Kinder unter sechs Jahren kommen kostenlos rein.

Am Samstag, 2. Dezember, öffnet der 13. Dahler Weihnachtsmarkt um 13 Uhr seine Pforten. Wie gewohnt, können sich die Gäste an den kulinarischen, handwerklichen und unterhaltsamen Angeboten erfreuen.

In und um die Burg Holtzbrinck findet am 2. Advents-Wochenende der Weihnachtsmarkt des Lichts in Altenas Innenstadt statt. Hobbykünstler zeigen und verkaufen Selbstgebasteltes und Kunsthandwerk. Ein breites kulinarisches Angebot werde von heimischen Vereine angeboten. Der Eintritt ist kostenlos.

Öffnungszeiten

Winter-Spektakulum auf Burg Altena

Freitag, 1. Dezember von 17 bis 22 Uhr

Samstag, 2. Dezember von 11 bis 22 Uhr

Sonntag, 3. Dezember von 11 bis 18 Uhr

Dahler Weihnachtsmarkt

Samstag, 2. Dezember November ab 13 Uhr

Weihnachtsmarkt des Lichts in und um die Burg Holtzbrinck

Freitag, 8. Dezember von 16 bis 20 Uhr

Samstag, 9. Dezember von 11 bis 20.30 Uhr

Sonntag, 10. Dezember von 12 bis 19 Uhr

Weihnachtsmärkte in Balve

Der Förderverein Bärenstark des St. Antonius-Kindergarten Beckum verantstaltet im Kindergarten, Am Sürkenstein, einen vorweihnachtlichen Markt.

Der Balver Fachhandel veranstaltet am zweiten Adventswochenende seinen Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. Als besondere Attraktion wird dort auch in diesem Jahr wieder eine "lebende Krippe" zu sehen sein.

Für Sonntag, 17. Dezember, lädt Sauerlandia Garbeck zum Garbecker Weihnachtsmarkt in das kleine Hüttendorf auf dem Vikar-Freiburg-Platz. Andere Vereine ergänzen das Angebot um kulinarische Verlockungen, Hand- und Bastelarbeiten sowie weihnachtliche Dekorationen. Der Weihnachtsmarkt beginnt um 11 Uhr und dauert bis in den Abend hinein.

Öffnungszeiten

Vorweihnachtlicher Markt St. Antonius-Kindergarten Beckum

Freitag, 1. Dezember ab 15.30 Uhr

Weihnachtsmarkt mit "lebender Krippe"

Samstag, 9. Dezember

Sonntag, 10. Dezember ab 11.30 Uhr

Garbecker Weihnachtsmarkt

Sonntag, 17. Dezember ab 11 Uhr

Weihnachtsmarkt in Breckerfeld

Am 2. Advents-Wochenende findet der Breckerfelder Weihnachtsmarkt rund um die Ev. Jakobus-Kirche im Herzen von Breckerfeld statt. 40 Stände von Breckerfelder Gewerbetreibenden und karitativen Einrichtungen fügen sich in die Nischen und Winkel auf dem Kirchplatz ein und bieten im Bereich der unteren Schulstraße den Besuchern ein abgerundetes Weihnachtsmarktvergnügen.

Öffnungszeiten

Breckerfelder Weihnachtsmarkt

Freitag, 8. Dezember von 16 bis 22 Uhr

Samstag, 9. Dezember von 14 bis 22 Uhr

Sonntag, 10. Dezember von 12 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt in Drolshagen

Für den Drolshagener Weihnachtsmarkt haben sich viele Drolshagener Vereine und Privatpersonen haben sich angemeldet, um ihrem Weihnachtsmarkt das ganz besondere Flair zu verleihen. An beiden Tagen kommt um 16 Uhr der Drolshagener Nikolaus und verteilt kleine Geschenke an die Kinder.





Öffnungszeiten

Drolshagener Weihnachtsmarkt

Samstag, 16. Dezember von 15 bis 21 Uhr

Sonntag, 17. Dezember von 11 bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt in Gummersbach

Der Gummersbacher Weihnachtsmarkt findet am Wochenende des zweiten Advent in der der heimeligen Atmosphäre der Marktstraße statt, die zum ältesten Teil der Gummersbacher Innenstadt gehört. Hier kann man nicht gradlinig an Verkaufsständen vorbeigehen, die wie Schaufenster aufgereiht sind, sondern muss schon mal um die Ecke schauen, um die vielen schönen Stände zu entdecken. So bietet sich die Möglichkeit, den Bereich um die Evangelische Kirche einmal neu zu entdecken und vielleicht auch Winkel zu finden, die einem sonst verborgen bleiben. Die traditionelle Gänseparade soll in diesem Jahr wieder zu sehen sein, nachdem in 2016 wegen der Vogelgrippe nur ein Streichelzoo mit Kaninchen und Ziegen vor Ort gewesen ist.

Öffnungszeiten

Gummersbacher Weihnachtsmarkt

Freitag, 8. Dezember von 15 bis 21 Uhr

Samstag, 9. Dezember von 11 bis 21 Uhr

Sonntag, 10. Dezember von 12 bis 19 Uhr

Weihachtsmärkte in Hagen

Zum 50. Mal findet der großeWeihnachtsmarkt in der Hagener Innenstadt statt. Mehr als 80 Stände laden vom 23. November bis 23. Dezember zum Bummeln und Verweilen zwischen Volkspark und Friedrich-Ebert-Platz ein. Eine Attraktion ist das Riesenrad auf dem Friedrich-Ebert-Platz ein. Dazu gibt es wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm. Besucher können Bummelpässe und Weihnachtspässe erwerben, die unterschiedliche Ermäßigungsgutscheine für verschiedenen Fahrgeschäfte und Verkaufsstände enthalten. Am dritten Advent findet zudem von 13 bis 18 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag statt.

Der romantische Weihnachtsmarkt im Hagener Freilichtmuseum ist seit Jahren zum Start in den Advent das perfekte Ausflugsziel. Historische Fachwerkhäuser und dunkelgrüne Holzhütten, liebevoll dekoriert und adventlich beleuchtet. Kulinarisches, Kreatives, Kunst und gestaltendes Handwerk wird den Besuchern geboten. Dazu erwartet sie ein vorweihnachtliches Live-Musikprogramm mit klassischen Chören, Rock und swingenden Jazzbands. Am Samstag und Sonntag fahren Stadtbusse vom kostenlosen Parkplatz (Otto-Ackermann-Platz/Höing) am Stadion/Westfalenbad bis zum Freilichtmuseum.

An gleich drei Wochenenden öffnet der 13. Weihnachtsmarkt auf Schloss Hohenlimburg seine Türen. Aussteller bieten laut Veranstalter ausgewählte Geschenkideen aus Holz, Eisen, Silber oder Keramik, regionale Produkte und hochwertiges Kunstgewerbe an. Zudem werde ein musikalisches Rahmenprogramm geboten. Der Eintritt kostet regulär für Erwachsene sieben Euro, Jugendliche ab 7 Jahren zahlen drei Euro. In den Kosten ist der Preis für den Pendelbus ab Hohenlimburg Bahnhof enthalten. Parken am Schloss ist nicht möglich.

Das romantische Wasserschloss Werdringen verspricht am dritten Advents-Wochenende zum 18. Mal die perfekte Kulisse für einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt. Im Schlosshof und im Schlossgebäude finden sich zahlreiche Stände mit holz- und kunstgewerblichen Produkten. Die Ritterschaft der Wolfskuhle verleiht dem Weihnachtsmarkt eine besondere mittelalterliche Note. Der Eintritt ist kostenlos.

Öffnungszeiten

Hagener Weihnachtsmarkt zwischen Volkspark und Friedrich-Ebert-Platz (23. November bis 23. Dezember)

Montag bis Donnerstag von 11 bis 20.30 Uhr

Freitag/Samstag von 11 bis 21 Uhr

Sonntag 12 bis 20.30 Uhr (Totensonntag geschlossen)

Weihnachtsmarkt Freilichtmuseum Hagen

Freitag, 1. Dezember von 14 bis 21 Uhr

Samstag, 2. Dezember von 11 bis 21 Uhr

Sonntag, 3. Dezember von 11 bis 21 Uhr

Weihnachtsmarkt auf Schloss Hohenlimburg

Freitag, 1./8./15. Dezember von 16 bis 22 Uhr

Samstag, 2./9./16. Dezember von 12 bis 22 Uhr

Sonntag, 3./10./17. Dezember von 12 bis 20 Uhr

Weihnachtsmarkt am Wasserschloss Werdringen

Samstag, 16. Dezember von 14 bis 19.30 Uhr

Sonntag, 17. Dezember von 11 bis 18 Uhr

Weihnachtsmärkte in Halver

Der 31. Halveraner Weihnachtsmarkt öffnet am ersten Adventswochenende wieder an seinem angestammten Platz an der Bahnhofstraße und im Saal des Kulturbahnhofs seine Türen. Geboten werden den Besuchern laut Veranstalter kulinarische Köstlichkeiten, Handwerkskunst, Weihnachtslieder, Live-Musik, ein Weihnachtsrätsel, eine Tombola und noch viel mehr. Zudem kommt der Nikolaus.

Am 2. Adventswochenende findet an der Heesfelder Mühle der "Weihnachtliche Kunstmarkt" statt. An beiden Tagen können die Besucher ab 11 Uhr an den zahlreichen Ständen kreatives Handwerk sowie individuelle und einzigartige Geschenkideen von Künstlerinnen und Künstlern aus der Region entdeckten. Ein Spaziergang über den Markt führt an dem alten Wasserrad und einer lebendigen Krippe vorbei sowie durch die historischen Gebäude der Heesfelder Mühle, die zum Verweilen einladen. Am Sonntag wird es einen Kindernachmittag geben. Kinder können das Schmieden ausprobieren. Außerdem ist ein Schäfer vor Ort und der Bäcker versorgt die Kinder mit Stockbrot.

Öffnungszeiten

31. Halveraner Weihnachtsmarkt

Freitag, 1. Dezember von 17 bis 20 Uhr

Samstag, 2. Dezember von 14 bis 20 Uhr

Sonntag, 3. Dezember von 14 bis 19 Uhr

Weihnachtlicher Kunstmarkt an der Heesfelder Mühle

Samstag, 9. Dezember von 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 10. Dezember von 11 bis 18 Uhr

Weihnachtsmarkt in Hemer

Die Hemeraner Weihnacht 2017 lädt am zweiten Adventswochenende zu einem Besuch des Weihnachtsdorfes am Neuen Markt. Dort erwarten die Besucher Weihnachtshütten, Kunsthandwerk, Glühwein- und Imbiss-Ständen sowie ein Bühnenprogramm.

Öffnungszeiten

Hemeraner Weihnacht

Freitag, 8. Dezember ab 15 Uhr

Samstag, 9. Dezember ab 11 Uhr

Sonntag, 10. Dezember ab 11 Uhr

Weihnachtsmarkt in Herscheid

Traditionell am zweiten Adventswochenende findet der Herscheider Weihnachtsmarkt statt. Da der Markt in einer Halle stattfindet, müssen sich Besucher um das Wetter keine Sorgen machen. Trocken und warm flanieren sie durch das Weihnachtsdorf. Täglich um 15 Uhr wartet der Nikolaus auf die kleinen Besucher.

Öffnungszeiten

Weihnachtsmarkt in Herscheid

Samstag, 9. Dezember von 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 10. Dezember von 11 bis 18 Uhr

Weihnachtsmärkte in Iserlohn

Das weihnachtliche Barendorf erwartet am 2. und 3. Adventswochenende bereits zum 22. Mal seine Besucher. Im Ambiente des alten Fabrikdorfes werden laut Veranstalter handgefertigte Unikate, niveauvolles Kunstgewerbe sowie einzigartige Holzartikel, Keramik, Scherenschnitte, Krippen, handgemachte Puppen, Schmuck, Filzobjekte, Patchwork und vieles mehr angeboten. Zudem werde alte Handwerkskunst vorgeführt und Künstler öffnen ihre Ateliers. Abgerundet werde das Programm durch Musik.

Öffnungszeiten



Weihnachtliches Barendorf

Samstag, 9./16. Dezember von 12 bis 20 Uhr

Sonntag, 10./17. Dezember von 12 bis 20 Uhr

Weihnachtsmärkte in Kierspe

In Kierspe laden auch dieses Jahr gleich wieder mehrere Weihnachtsmärkte an verschiedenen Wochenenden zum Bummeln ein. Gleich zum Auftakt finden am ersten Adventswochenende der Weihnachtsmarkt rund um die Historische Brennerei in Rönsahl (Hauptstraße 23) und der Adventsbasar des Heimatvereins im Schleiper Hammer (Schleipe 3) statt. In Rönsahl werden die Stände nicht nur in der Brennerei, sondern auch auf dem Außengelände aufgebaut.

Eine Woche später öffnen die Stände auf dem Weihnachtsmarkt rund um die Margarethenkirche (Kirchplatz 2). Sie laden dazu ein, in gemütlicher Atmosphäre zu bummeln und die zahlreichen Angebote der Aussteller und Vereine zu bestaunen. Zudem werde ein buntes Programm für Jung und Alt präsentiert. Beginn des Weihnachtsmarkts ist sowohl am Samstag, 9. Dezember, als auch am Sonntag, 10. Dezember, um 12 Uhr.

Öffnungszeiten

Weihnachtsmarkt rund um die Historische Brennerei in Rönsahl

Samstag, 2. Dezember von 14 bis 19 Uhr

Sonntag, 3. Dezember von 11 bis 19 Uhr

Adventsbasar des Heimatvereins im Schleiper Hammer

Samstag, 2. Dezember 11 bis 18 Uhr

Sonntag, 3. Dezember, 11 bis 18 Uhr

Weihnachtsmarkt rund um die Margarethenkirche

Samstag, 9. Dezember von 12 bis 22 Uhr

Sonntag, 10. Dezember von 12 bis 18 Uhr

Weihnachtsmarkt in Lindlar

Das Freilichtmuseum Lindlar lädt am dritten Adventssonntag wieder zu seinem „Advent im Museum“. Weihnachtslieder und Laternen am Wegesrand sorgen für eine besinnliche, vorweihnachtliche Stimmung. In den historischen Häusern bieten weit über 60 Aussteller Gelegenheit zu stöbern. Für Klein und Groß gleichermaßen fesselnd sind die Handwerksvorführungen. Beim Bäcker gibt es Bergischen Stollen und Kuchen aus dem Holzofen. Auch die Hauswirtschafterinnen lassen sich beim weihnachtlichen Kochen und Backen über die Schulter schauen. Glasblasen, Hutherstellung und Wäschepflege wie früher werden präsentiert. Außerdem zeigen und erklären Sattler, Seiler, Schmied, Knopfmacherin und Bandweber ihre alten Handwerke. Und der Nikolaus kommt auch.

Öffnungszeiten

Advent im Museum Lindlar

Sonntag, 17. Dezember von 10 bis 18 Uhr

Weihnachtsmärkte in Lüdenscheid

Der Weihnachtsmarkt mit seinem Hüttendorf auf dem Sternplat z lädt ab 27. November zum Schlendern, Shoppen und Glühweintrinken ein.

Am Samstag, 2. Dezember, findet wieder der 27. Weihnachtsmarkt der guten Taten rund um die Erlöserkirche und auf der oberen Wilhelmstraße mit Verkaufsständen für nichtkommerzielle Zwecke eigener Wahl statt. Darüber hinaus gibt es ein Rahmenprogramm vor der Erlöserkirche und im Gemeindezentrum.

Am zweiten Adventswochenende feiert der Weihnachtsmarkt in der Altstadt seine Premiere. 34 Hütten sollen vom 8. bis 10. Dezember für eine „einmalige Atmosphäre“ in den mittelalterlichen Gassen sorgen.

Am dritten Adventswochenende findet der 23. Adventsmarkt auf Schloß Neuenhof statt. An den zahlreichen Ständen finden die Besucher ab 10 bzw. 11 Uhr ein abwechslungsreiches Sortiment. Auf dem Künstlerboden und im ehemaligen Sägewerk finden Mitmachaktionen für „Groß und Klein“ statt. Auch Wild für den Weihnachtsbraten und den Weihnachtsbaum für die gute Stube werden angeboten. Zum Abschluss des Marktes sind alle Besucher zum Weihnachtsliedersingen eingeladen. Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt 2 Euro.

Öffnungszeiten

Weihnachtsmarkt in der Innenstadt (ab 27. November bis 30. Dezember)

montags bis freitags von 11 bis 21 Uhr

samstags von 10 bis 21 Uhr / Heiligabend bis 14 Uhr

sonntags von 11 bis 20 Uhr / 1. Weihnachtsfeiertag geschlossen

Weihnachtsmarkt der guten Taten

Samstag, 2. Dezember von 10 bis 17 Uhr

Altstadt-Weihnachtsmarkt

Freitag, 8. Dezember, 15 bis 22 Uhr

Samstag, 9. Dezember, 12 bis 22 Uhr

Sonntag, 10 Dezember , 12 bis 22 Uhr

Weihnachtsmarkt auf Schloss Neuenhof Samstag, 16. Dezember von 10 bis 18 Uhr Sonntag, 17. Dezember von 11 bis 18 Uhr



Weihachtsmärkte in Meinerzhagen

Der Valberter Weihnachtsmarkt findet zum dritten Mal an der evangelischen Kirche und im angrenzenden Kirchpark statt. Am ersten Adventswochenende verwandeln Privatleute, Vereine, Kindergärten, Kirchen, Schule, soziale Institutionen und Geschäfte den Bereich um die Kirche in eine vorweihnachtliche Budenstadt. Der Nikolaus dreht seine Runde und verteilt Naschereien an die Kinder. Zudem wird nachmittags ein vielfältiges Bühnenprogramm angeboten. Die Spenden kommen in diesem Jahr den Valberter Kindergärten und dem Förderverein der Ebbeschule Valbert zu Gute. Der Eintritt ist kostenlos.

Am zweiten Advents-Wochenende findet in Meinerzhagen der Adventsmarkt rund um die Jesus-Christus-Kirche statt. Neben den Angeboten in den weihnachtlich geschmückten Hütten wird den Besuchern Musik und ein Programm in und um die Kirche geboten. Kunstschnee-Kanonen sollen für stimmungsvolles Weiß sorgen. Am Sonntag findet zudem wieder ein verkaufsoffener Sonntag statt.

Öffnungszeiten

Weihnachtsmarkt an der ev. Kirche in Valbert

Samstag, 2. Dezember von 15 bis 21 Uhr

Sonntag, 3. Dezember von 11 bis 18 Uhr

Adventsmarkt rund um die Jesus-Christus-Kirche

Samstag, 9. Dezember von 13 bis 20 Uhr

Sonntag, 10. Dezember von 11 Uhr bis 19 Uhr

Weihnachtsmarkt in Nachrodt

Auf dem Gelände der Haupt-/Sekundarschule findet am ersten Adventswochenende der Weihnachtsmarkt am Holensiepen statt. Dabei gibt’s wieder ein attraktives Rahmenprogramm.

Öffnungszeiten

Weihnachtsmarkt am Holensiepen

Samstag, 2. Dezember von 14 bis 20 Uhr

Sonntag, 3. Dezember von 12 Uhr 19 Uhr

Neuenrade

Der Landmaschinenverein Affeln veranstaltet am ersten Sonntag im Advent (3. Dezember) den 23. Weihnachtsmarkt auf dem Lande. Ab 11 Uhr können die Besucher im festlich herausgeputzten Affeln stöbern und verweilen. Bereits am Vorabend findet ab 17 Uhr der "Hüttenzauber" mit Zaubertrank statt.

Öffnungszeiten

Weihnachtsmarkt auf dem Lande

Samstag, 2. Dezember ab 17 Uhr "Hüttenzauber" mit Zaubertrank

Sonntag, 3. Dezember ab 11 Uhr

Schalksmühle

Rund um das Gemeindehaus in Heedfeld an der Sterbecker Straße findet am Samstag, 2. Dezember, wieder ein eintägiger Weihnachtsmarkt statt. Die Stände werden von Vereinen, Privatleuten und Institutionen fast ausschließlich aus Schalksmühle betrieben. Beginn ist um 14 Uhr.





Öffnungszeiten

Weihnachtsmarkt rund um das Gemeindehaus

Samstag, 2. Dezember ab 14 Uhr

Werdohl

Sein Weihnachtshüttendorf lässt das Stadtmarketing Werdohl in diesem Jahr auf dem neu gestalteten Brüninghaus-Platz aufbauen und zwar für das zweite Adventswochenende. Parallel dazu findet wieder der Kreativmarkt in der Stadtbücherei statt, und der Sonntag ist dann auch noch verkaufsoffenen. Das Weihnachtshüttendorf und der Kreativmarkt beginnen an beiden Tagen um 12 Uhr, die Geschäfte öffnen am Sonntag um 13 Uhr.

Öffnungszeiten

Weihnachtshüttendorf mit Kreativmarkt und verkaufsoffenem Sonntag

Samstag, 9. Dezember ab 12 Uhr

Sonntag, 10. Dezember ab 12 Uhr, von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffener Sonntag

