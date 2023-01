Gemeinsam gegen das Waldsterben

HP-Nachhaltigkeitsexperte Siegfried Dewaldt (links, Manager Nachhaltigkeit DACH bei HP Deutschland) und „Plant-My-Tree“-Gründer Sören Brüntgens bei einem der ersten Spatenstichen auf der Pflanzfläche. © HP Deutschland GmbH

Trockene und heiße Sommer, die Borkenkäferplage und hektarweise Monokulturen: Die Situation in den deutschen Wäldern ist alarmierend. Deshalb ist es umso wichtiger, nachhaltig aufzuforsten und den Umweltschutz in der Forstwirtschaft an erste Stelle zu setzen. Genau das versuchen die Initiative „Plant-My-Tree“ und der funky-Projektpartner HP. Im Zentrum des Engagements steht der Schutz des Ökosystems Wald. Der HP-Nachhaltigkeitsexperte Siegfried Dewaldt und „Plant-My-Tree“-Gründer Sören Brüntgens sprechen über die Situation in deutschen Wäldern.

Hier entsteht ein neuer Wald. © HP Deutschland GmbH

Warum ist der deutsche Wald so gefährdet?

Sören Brüntgens: Nur zwei Prozent der deutschen Waldflächen stehen unter Naturschutz. Dabei zeigen unabhängige Studien: Mindestens fünf Prozent wären für nachhaltigen Klima- und Artenschutz notwendig. Durch den gezielten Aufkauf und die Aufforstung von Waldflächen können Wiesen, Wälder und Moore erhalten und ausgebaut werden – und sie letztlich in sichere Naturschutzflächen überführt werden.

Was konnte bisher durch die Kooperation erreicht werden?

Sören Brüntgens: Gemeinsam konnten wir in den vergangenen Jahren auf einer Vielzahl von Brachflächen in Deutschland das Ökosystem Wald wieder aufbauen. Das gelang uns vor allem durch das Pflanzen von jungen Bäumen, die auf lange Sicht dazu beitragen werden, CO2 zu reduzieren.

Siegfried Dewaldt: Auch uns ist der Schutz der Wälder ein wichtiges Anliegen. Wir investieren gemeinsam mit dem WWF weltweit 80 Millionen US-Dollar in die Aufforstung von Wäldern. Aber Umweltschutz muss lokal wirken – und ganz konkret. Doch uns fehlte der deutsche Partner. Bei Plant-My-Tree hat uns neben der Tatsache, dass keine Setzlinge, sondern kleine Bäume gepflanzt werden, auch die Tatsache überzeugt, dass die Bäume und Flächen nach dem Pflanzen weiter gepflegt und durch den Übergang der Flächen in eine Stiftung vor der kommerziellen Nutzung geschützt werden. Sprich – hier werden Wälder für die Ewigkeit gepflanzt.

Sören Brüntgens: Die ersten Bäume habe ich 2002 aus dem persönlichen Antrieb gepflanzt, aktiv zu werden. Ich kann selbst kaum glauben, dass daraus mittlerweile eine europaweite Initiative geworden ist. Mir war sofort klar, dass ich neben Privatpersonen auch Partner aus der Industrie brauche, wenn ich meine Idee im großen Stil verwirklichen möchte. Im vergangenen Jahr haben wir mit einer Million gepflanzten Bäumen einen tollen Meilenstein erreicht. Damit aber wirklich jeder die Möglichkeit hat, selbst Bäume zu pflanzen, hatten wir uns für vergangenen Herbst eine ganz besondere Aktion ausgedacht: Seit Anfang November organisierten wir „Deutschlands größte Baumpflanzaktion“: Wir haben in zehn Tagen an zehn Orten bundesweit 100.000 Bäume gepflanzt. Wir können uns gut vorstellen, eine solche Aktion zu wiederholen.

Dieser Text entstand in Kooperation mit dem funky-Projektpartner HP.

Gemeinsam werden neue Bäume gepflanzt – für eine nachhaltige Zukunft. © HP Deutschland GmbH