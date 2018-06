Geldautomat in Sümmern gesprengt: Täter entkommen unerkannt

Zweiter Fall im Kreis / Verdächtiges Fahrzeug sichergestellt

+ © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

[Update 12.04 Uhr] Iserlohn - Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen den Geldautomaten in einer Filiale der Märkischen Bank an der Laventiestraße in Iserlohn-Sümmern gesprengt und sind der Polizei trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung - auch mit einem Hubschrauber - entwischt. Allerdings wurde am Morgen in Deilinghofen ein schwarzer Audi S5 mit norwegischer Zulassung sichergestellt, den die Täter gefahren haben könnten.