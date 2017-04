Gegen Hauswand geprallt: Motorradfahrer stirbt in Iserlohn-Grüne

Iserlohn - Im Iserlohner Stadtteil Grüne hat sich nach Angaben der Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis am Samstagabend ein tödlicher Motorradunfall ereignet. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Laut Pressemitteilung der Polizei ereignete sich der tragische Alleinunfall des Motorradfahrers - zu Alter und Wohnort wurden keine offiziellen Angaben gemacht - am Samstagabend gegen 20.15 Uhr auf der Grüner Talstraße.

"Aus noch ungeklärter Ursache kam er in Höhe Eichenhohl von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Hauswand. Der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle", so die Polizei.

Polizei und Staatsanwaltschaft hätten die Ermittlungen aufgenommen. Offenbar trug der Fahrer keinen Helm.