Gefährliches Spiel mit dem Feuer: Drei Jungen (9/10) zündeln im Wald

Aufmerksame Anwohner bemerken Rauchentwicklung und löschen den kleinen Brand

+ © Becker Symbolbild © Becker

Hemer - Nur aufmerksamen Anwohnern ist es offenbar zu verdanken, dass die Feuerwehr am Dienstagabend in Hemer nicht einen größeren Flächenbrand in einem Waldstück löschen musste. Den hätten beinahe drei Kinder im Alter von neun und zehn Jahren gelegt, die dort gezündelt hatten.