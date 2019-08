Gefährliche "Schnapsidee": Unbekannte heben Gullydeckel aus

Das hätte gehörig schiefgehen können: Unbekannte haben am Wochenende in Hemer gleich mehrere Gullydeckel an- oder ausgehoben.

Nach Polizeiangaben hatten der oder die Täter zwischen Mitternacht und 1.30 Uhr auf dem Apricker Weg ihr Unwesen getrieben. Ein Deckel sei komplett ausgehoben und hinter einem Busch versteckt worden.

In ihrem Bericht weisen die Beamten daraufhin, dass am Wochenende im Ortsteil Deiilnghofen Schützenfest gefeiert wurde - ein Hinweis darauf, dass es sich bei der Tat um eine echte "Schnapsidee" gehandelt haben dürfte. Noch dazu ist davon auszugehen, dass viele Schützenfestbesucher nachts zu Fuß unterwegs waren und in der Dunkelheit leicht über einen der angehobenen Deckel oder gar in den offenen Gully hätten stürzen können.

Ermittelt wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Wache in Menden unter 02373/9099-7128 in Verbindung zu setzen.