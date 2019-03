Gefährliche Dummheit! Unbekannte werfen offenbar Stein auf Auto

Es passierte bereits am Freitagabend in Menden

+ © Andreas Rother © Andreas Rother

Menden - Der Sachschaden am Pkw ist nicht gerade hoch - aber was hätte da nicht alles passieren können? Ein Autofahrer ist bereits am Freitagabend in Menden mutmaßlich aus einer Gruppe von Radfahrern heraus mit einem Stein beworfen worden. Das Geschoss schlug zum Glück nur im Kotflügel ein und nicht etwa in einer der Scheiben.