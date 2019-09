Gast bedroht Mitarbeiter - Polizei-Einsatz bei McDonald's im MK

Märkischer Kreis - Ein unzufriedener Gast hat in einem McDonald's-Restaurant im Märkischen Kreis Mitarbeiter und Gäste bedroht und angepöbelt. Die Polizei rückte an - auch das beruhigte den Gast nicht.

Wie die die Polizei mitteilte, mussten Polizeibeamte am Samstagmorgen kurz nach 3 Uhr einen Gast des McDonald's-Schnellrestaurants an der Raiffeisenstraße in Iserlohn abführen. Er pöbelte die Mitarbeiter an und bedrohte sie. Auch Gäste wurden beschimpft. Was genau Auslöser der Tiraden war, ist unbekannt.

Die Mitarbeiter riefen die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten sprachen einen Platzverweis aus, dem der 33-Jährige nicht folgte. Zur Durchsetzung des Platzverweises und Verhinderung weiterer Straftaten wurde er festgenommen, abgeführt und ins Gewahrsam gebracht.

Dort konnte der alkoholisierte Gast seinen Rausch ausschlafen.