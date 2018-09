B 236: Neu verlegte Gasleitung wird in der Nacht angebunden

Vollsperrung zwischen Werdohl-Dresel und Elverlingsen

Die Baustelle auf der B236 in Höhe Dresel.

[Update 20.50 Uhr] Werdohl/Altena - Zwischen Werdohl-Dresel und schon auf Altenaer Seite in Elverlingsen auf Höhe des TT-Marktes ist die Bundesstraße 236 aktuell und noch bis etwa 7 Uhr am Morgen komplett gesperrt. Das Unternehmen "Open Grid" bindet hier - wie angekündigt - in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die neu verlegte Gasleitung an die alte Trasse in der Bundesstraße an.