Gasaustritt an der Hindenburgstraße

Iserlohn - Am Freitagabend meldeten um 22:50 Uhr Anwohner der Hindenburgstraße Gasgeruch aus einer ausgehobenen Baugrube an der Straße.

Die Messgeräte der Feuerwehr bestätigten eine Leckage an einer Gasleitung. Während Mitarbeiter der Stadtwerke Iserlohn die Leckage am Gasrohr abdichten konnten, stellten die Einsatzkräfte den Brandschutz sicher und sperrten mit Unterstützung der Polizei die Hindenburgstraße in beiden Richtungen ab.

Der Einsatz war um 00:20 Uhr beendet. Personen kamen nicht zu Schaden. Im Einsatz waren der Löschzug der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst und die Löschgruppen Stadtmitte, Bremke und Iserlohner Heide der Freiwilligen Feuerwehr. - eB