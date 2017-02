Gasalarm in Menden: Leck bei Bauarbeiten entstanden

Am Bösperder Weg in Menden - gegenüber von einer der beiden Zufahrten zum Verbrauchermarkt "Real" - entstand das Leck in der Gasleitung.

Menden - Wegen eines Lecks in einer Gasleitung musste am Dienstagnachmittag der Bereich rund um die Kreuzung Fröndenberger Straße/Bösperder Weg in Menden weiträumig abgesperrt werden. Bei Bauarbeiten war es zu dem Leck in der Leitung gekommen, deutlich riechbar verteilte sich das Gas in der Umgebung.

Während sich Mitarbeiter der Stadtwerke Menden umgehend mit der Abdichtung des Lecks befassten, sperrten Polizei und Feuerwehr die Gegend ab. Davon betroffen war auch die Zufahrt zum Verbrauchermarkt "Real".

Zudem stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehr vorsorglich den Brandschutz sicher und führten regelmäßig Messungen der Umgebungsluft durch.