Gasalarm in Menden: Mehrfamilienhaus evakuiert

Menden - Eine beschädigte Gaskartusche führte am Montagmorgen zur Räumung eines Mehrfamilienhauses am Mendener Papenbusch. Der Bereich um das Wohnhaus wurde weiträumig abgesperrt. Die rund 35 Bewohner wurden in einer angrenzenden Sporthalle betreut.