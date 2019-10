Vorsicht, Hundehalter: Futterköder mit Schrauben im MK ausgelegt

Gefahr für Hunde: Im Märkischen Kreis wurden Futterköder mit Schrauben ausgelegt. Die Polizei warnt und sucht Zeugen.

Iserlohn - Die Futterköder wurden laut Polizei am Wald am Holzrichterweg in Iserlohn ausgelegt. Es handelt sich um Schraubverschlüsse von Getränkeflaschen. Diese wurden mit Schrauben durchbohrt und mit Fleischwurststücken versehen. Sie sollten Hunde und andere Tiere dazu verleiten, sie zu fressen.

Zusätzlich hatten Unbekannte eine Nylonschnur in Kopfhöhe über den Bürgersteig gespannt. Die Schnur war zwischen zwei Bäumen befestigt.

Ein Jagdaufseher hatte die Köder und Nylonschnur eingesammelt und Anzeige erstattet. Die Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die Beamten suchen nach Zeugen. Wer hat sein Tier bereits davon abhalten müssen, die Köder zu verschlucken? Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 9199-0 entgegen.

