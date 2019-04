Fußgängerin (79) wird von Auto erfasst und verletzt sich schwer

Hagen - Beim Überqueren einer Straße ist eine Fußgängerin am Donnerstag von einem Auto erfasst worden. Die 79-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

Gegen 9.24 Uhr wollte die Frau an einer Ampel in einem Kreuzungsbereich die Straßenseite wechseln. Hierbei wurde sie von einer Autofahrerin, die in ihrem Toyota nach links in die Kreuzung einbog, leicht erfasst. Das teilte die Polizei am Vormittag mit.

Der Unfall ereignete sich demnach an der Kreuzung Hagener Straße / Schwerter Straße. Die Fußgängerin stürzte nach dem Zusammenstoß zu Boden. Sie erlitt nach Angaben der Beamten schwere Verletzungen.

Kreuzung war zeitweise gesperrt

"Der eingesetzte Rettungswagen forderte einen Rettungshubschrauber an", so die Polizei weiter. Die 79-jährige Fußgängerin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Kreuzungsbereich war zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme teilweise gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02331/986-2066 zu melden. -eB