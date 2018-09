Fußgänger (55) schwer verletzt: Polizei sucht Audi-Fahrer und weitere Zeugen

Iserlohn - Nach einem Unfall von Mittwochabend auf der Dortmunder Straße in Iserlohn, bei dem ein Fußgänger (55) von einem Auto erfasst und schwer verletzt wurde, sucht die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis dringend einen Audi-Fahrer und weitere Zeugen.

Laut Pressemitteilung der Polizei von Donnerstagmorgen ereignete sich der Unfall am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr auf der Dortmunder Straße in Fahrtrichtung Schwerte. Dabei wurde ein 55-jähriger Fußgänger schwer verletzt.

"Dieser wechselte unvermittelt hinter einer Fußgängerfurt von einer Straßenseite zur anderen, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Hierbei wurde er von einem 35-jährigen Pkw-Fahrer erfasst und zu Boden geschleudert. Der Fußgänger wurde schwer verletzt ins Krankenhaus nach Hagen verbracht", so die Polizei.

Der Audi-Fahrer sei unverletzt geblieben, der Sachschaden werde auf ca. 2000 Euro geschätzt.

"In diesem Zusammenhang sucht die Polizei den Fahrer eines blauen Audi A 3, der unmittelbar vor dem Verkehrsunfall an der Unfallörtlichkeit war. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02371/9199-0 oder 9199-7103 in Verbindung zu setzen", so die Polizei.