Skurril: Polizei fahndet nach Besitzern von drei Tresoren

Bei Festnahme kuriosen Fund gemacht

+ © Kreisp olizeibehörde Märkischer Kreis © Kreisp olizeibehörde Märkischer Kreis

Iserlohn - Die Polizei in Iserlohn staunte bei einer Wohnungsdurchsuchung am Donnerstag, 1. März, in einer Wohnung am Hohler Weg nicht schlecht. Fand sie doch drei Tresore (zwei fast identisch) und ein Acer Aspire Laotop. Aber wem gehören die Gegenstände?