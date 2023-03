Frühlingsstimmung mit verkaufsoffenem Sonntag bei Arens & Hilgert

(von links): Klaus Lindemann, Peter Staubach (Geschäftsführer), Thomas Bösterling (Gartencenterleiter), Jens Hilgert (Geschäftsführer), Reimund Klöwer (stellvertr. Marktleiter) © Hahn

Schneeglöckchen, Tulpen und Narzissen: Die Frühblüher kündigen ihn bereits an den lang ersehnten Frühling. Den möchte der hagebaumarkt Arens & Hilgert in Neuenrade endlich wieder gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden feiern. Zeitgleich mit dem „Gertrüdchen“ wird ab Freitag, 17. März, bis einschließlich Sonntag, 19. März, der Frühling eingeläutet. Ein besonderes Highlight ist der verkaufsoffene Sonntag, an dem der Markt von 13 bis 18 Uhr geöffnet haben wird.

Bunte, frühlingshafte Vielfalt soweit das Auge reicht. © Thomas Bösterling

Die Kunden und Besucher können sich auf ein Gartencenter freuen, das im wahrsten Sinne in voller Blüte steht. „Das Gartencenter wird komplett für das Frühjahr umgebaut. Das ist wie eine kleine Neueröffnung“, erzählt Geschäftsführer Jens Hilgert. Die Vorbereitungen haben bereits nach dem Abbau des Weihnachtsmarktes mit dem Aufbau einer auf 500 Quadratmeter vergrößerten Campingabteilung begonnen - und jetzt erstrahlt der ganze Markt endlich wieder im bunten Frühlingsgewand.

ERWIN vom FC Schalke 04 © Fotodesign: Karsten Rabas

Auch die kleinen Besucher und Fußballfans werden auf ihre Kosten kommen: Am Samstag von 11 bis 14 Uhr ist das Maskottchen ERWIN vom FC Schalke 04 bei Arens & Hilgert zu Besuch und wartet darauf, Autogramme zu geben und Fotos zu schießen. ERWIN ist jedoch nicht der einzige Besucher. Am Sonntag von 13 bis 17 Uhr steht das BVB- Maskottchen EMMA bereit und erwartet ihre Fans. Im Rahmen der Emma-Aktion dürfen sich die Besucher auf weiteres freuen. Wer selbst gerne Fußball spielt oder sich probieren möchte, kann sein Können beim Torwandschießen unter Beweis stellen. So bunt und farbenfroh wie der Frühling selbst werden die Kleinsten dann beim Kinderschminken. Ebenfalls den ganzen Sonntag vor Ort ist Zauberer Thorsten Rosenthal. Mit den verschiedensten Luftballonfiguren und allerhand Tricks zieht er Groß und Klein in seinen Bann.

Schöne Deko-Ideen lassen Frühlingsstimmung aufkommen © Thomas Bösterling

Für Speis‘ und Trank ist die gesamte Zeit über reichlich gesorgt. Lehmann Catering ist mit einem zusätzlichen Verkaufsstand und einem Bierausschank dabei. Und auch die Goldbäckerei Grote wird nicht fehlen. Neben den üblichen Leckereien bietet sie für den Start in die neue Jahreszeit frische Quarkbällchen an.

Das Team vom hagebaumarkt Arens & Hilgert steht in den Startlöchern für die neue Saison und freut sich schon sehr darauf, alle Gäste am Gertrüdchen-Wochenende begrüßen zu dürfen.

