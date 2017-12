Frontaler Zusammenstoß in Hagen: Ehepaar aus Hemer im Krankenhaus

Hagen - Am Sonntagabend kam es gegen 19 Uhr in Hagen-Holthausen zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Ein Ehepaar aus Hemer musste ins Krankenhaus.

Ein 73 jähriger Mann aus Hemer befuhr mit seiner 72-jährigen Ehefrau mit einem Opel Corsa die Straße Zur Hünenpforte aus Richtung der Autobahnauffahrt Hagen Süd kommend.

Unterhalb des Pendlerparkplatzes am Schützenheim kam der 73-Jährige zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, drehte sich dann mit seinem Fahrzeug und kollidierte frontal mit dem entgegen kommenden Pkw eines 48-jährigen Mannes aus Hagen.

Dieser war mit seinem weißen Renault Twingo in Richtung der Autobahnauffahrten unterwegs. Durch die Kollision wurden alle drei Fahrzeuginsassen so schwer verletzt, dass sie zunächst vor Ort durch Rettungskräfte versorgt werden mussten und dann in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden zunächst sichergestellt. Die genaue Unfallursache muss nun durch das Verkehrskommissariat der Hagener Polizei geklärt werden. Die Unfallstelle musste für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.