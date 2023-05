Frau stirbt bei Wohnungsbrand im Märkischen Kreis

Von: Katharina Bellgardt

Tragischer Einsatz für die Feuerwehr im Märkischen Kreis: Eine Frau ist bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen.

Hemer - Eine 87-Jährige ist bei einem Wohnungsbrand in Hemer ums Leben gekommen. Die Feuerwehr konnte die Seniorin noch aus dem Haus retten, doch die Frau erlag noch vor Ort ihren Verletzungen.

Laut Polizei kam es am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr zu dem Notruf. Rauch trat aus einem Wohnungshaus an der Straße „Am Wernshagen“ - es brannte in der Wohnung im ersten Obergeschoss.

Die 87-Jährige wurde aus dem brennenden Haus geborgen, durch das Feuer jedoch so schwer verletzt, dass sie vor Ort starb. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt nun die Brandursache.

