Frau (73) aus Iserlohn auf Friedhof in Dortmund-Aplerbeck überfallen

Täter packte Seniorin von hinten, forderte aber erfolglos Bargeld

Dortmund/Iserlohn - Eine 73-jährige Frau aus Iserlohn wurde am späten Dienstagnachmittag auf dem Friedhof an der Kortenstraße in Dortmund-Aplerbeck Opfer eines Räubers. Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen für den Vorfall.