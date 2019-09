Foto-Sammelalbum: Come-on.de zeigt die neuen Azubis aus dem MK

Märkischer Kreis - Viele Unternehmen im Märkischen Kreis haben seit August oder September neue Azubis. Klicken Sie sich bei uns durch die Gruppenfotos der Unternehmen (wird fortlaufend aktualisiert)!

Mehr als tausend junge Leute beginnen in diesem Jahr ihre Berufslaufbahn mit einer Lehre oder einem Jahrespraktikum. Wir bieten allen Betrieben aus dem Märkischen Kreis – vom Familienbetrieb bis zum Großunternehmen – die Möglichkeit, ihre Auszubildenden vorzustellen.

Dazu senden interessierte Ausbildungsbetriebe ein Foto und die Namen ihrer neuen Azubis einfach per E-Mail an kreisredaktion@mzv.net. Kosten entstehen nicht. Die Fotos werden hier in der Online-Galerie ergänzt und auf Wunsch auch in der Tageszeitung veröffentlicht.

