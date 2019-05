Deutscher Formel-1-Weltmeister macht Boxen-Stopp in Lüdenscheid

Lüdenscheid - Ein waschechter Formel-1-Weltmeister kommt nach Lüdenscheid. Auf Einladung von ABB und Busch-Jaeger fährt er am kommenden Mittwoch in der Freisenbergstraße vor.

Nico Rosberg, Formel-1-Weltmeister von 2016, legt einen Stopp in Lüdenscheid ein. Gemeinsam mit Hans-Georg Krabbe, Vorstandsvorsitzender ABB AG Deutschland, eröffnet der 33-jährige Ex-Rennfahrer am ABB-Industriestandort Busch-Jaeger in Lüdenscheid den nach Unternehmensangaben „weltweit ersten klimaneutralen und kostenoptimierten Produktionsstandortes der ABB-Gruppe“.

Die von ABB und Busch-Jaeger organisierte Veranstaltung mit dem Titel „Mission to Zero Emission“ findet am Mittwoch, 8. Mai, statt undist nicht öffentlich. Moderiert wird die Eröffnung vom Kabarettisten und Diplom-Physiker Vince Ebert.

Rosberg, der seine Formel-1-Karriere nach dem Titelgewinn 2016 beendete, engagiert sich angesichts der globalen Erwärmung für eine Energie- und Verkehrswende. So hat er unter anderem in die FIA-Formel-E-Meisterschaft investiert, eine Rennserie für Elektro-Autos. Und setzt sich für die Abschaffung von Verbrennungsmotoren in der Formel 1 sowie mittelfristig auch im Straßenverkehr ein.

„Selbst ambitionierte Energiesparziele sind erreichbar und die Energiewende kann gelingen – mit innovativen Produkten und digitalen, vernetzten Lösungen, die ABB entwickelt hat und bereits heute einsetzt“, heißt es in der Einladung zum Event.