 Flächenkauf schafft Spielraum

Märkischer Kreis - „Platz da!“ lautete der provokante Titel einer Einladung der SIHK zum Thema Gewerbeflächen im Märkischen Kreis. Die räumliche Enge, unter der viele Unternehmer offenbar leiden, wurde in der Spedition Winner in Iserlohn prompt bildlich vorgeführt. Wegen der vielen Teilnehmer reichte es für einige Gäste im Forum nur zum Stehplatz.

Das Kernanliegen machte SIHK-Präsident Ralf Stoffels deutlich: „Die Unternehmen brauchen mehr Platz, um in der Region zu wachsen.“ Ein ausreichender Flächenvorrat ist nach Angaben von Dominik Geyer vom Kölner Planungsbüro Jansen der entscheidende Faktor, um den landesweiten Spitzenplatz im produzierenden Sektor verteidigen zu können. Doch ein Zahlenvergleich lasse erahnen, dass es unter den jetzigen Voraussetzungen schwer werde, diese Stellung zu verteidigen. Während sich Angebot und Nachfrage für reine Gewerbeflächen noch in etwa die Waage hielten, sehe das für Industriegebiete schon ganz anders aus: Während 176 Hektar für Industrieansiedlungen geeignet seien, liege der Bedarf bei inzwischen 360 Hektar. „Wir brauchen Verhandlungsspielräume“, sagte Geyer gerade mit Blick auf landwirtschaftlichen Boden. Erstaunliches und Erschreckendes hatte der Fachmann aus Köln bei seiner Untersuchung im Märkischen Kreis festgestellt: „So viele Betriebe mit Weltniveau gibt es nirgends, aber das geringe Flächenpotenzial ist erschütternd.“ SIHK, die Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung sowie der Kreis hatten das Planungsbüro beauftragt, die Problematik zu analysieren.

Geyers eindringlicher Rat an die Kommunalpolitik: „Kaufen Sie Flächen“. Nur über eine Bodenvorratspolitik könne das Niveau gehalten werden. Das ließe sich auch unter den vorherrschenden Haushaltslagen in den Kommunen realisieren, erklärte Ferdinand Aßhoff. Der Leiter der Abteilung Regionale Entwicklung forderte eine Abkehr von der restriktiven Flächenausweisung. In dem Zusammenhang müsse auch der „übertriebene Artenschutz“ zurückgefahren werden, forderte Hermann-Josef Droege, Leiter des Regionalrats bei der Bezirksregierung. „Es geht auch um den Schutz von Arbeits- und Ausbildungsplätzen.“

Landrat Thomas Gemke und SIHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Ralf Geruschkat sehen im „Schritthalten mit dem Puls der Wirtschaft“ die Basis für eine weitere Entwicklung der Unternehmen. Aus eigener Erfahrung weiß Stoffels um die Not vieler Betriebe: „Wenn es hier keinen Platz gibt, dann wird er in Osteuropa oder China gefunden.“