Firmen aus dem Märkischen Kreis geben sich selbstbewusst 

Märkischer Kreis/Hannover - Mehr als 20 Unternehmen aus Lüdenscheid, Werdohl, Neuenrade, Plettenberg, Meinerzhagen, Kierspe, Halver und Schalksmühle sind auch in diesem Jahr wieder bei der Hannover Messe dabei und repräsentieren dort die größte Industrieregion des Landes NRW.

Sie zeigen Innovationen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, stellen sich immer neuen Herausforderungen, insbesondere durch die Digitalisierung. Nicht von ungefähr ist die Firma Otto Fuchs zum ersten Mal in Hannover dabei – mit einem Forschungsprojekt, das sich genau damit beschäftigt.

Trotz der vielen Unwägbarkeiten in der Weltpolitik, beispielsweise in Bezug auf den Brexit oder die us-amerikanischen Zollpolitik, stehen die Zeichen bei den meisten heimischen Unternehmen auf Wachstum. Millioneninvestitionen in die Standorte im Märkischen Kreis gab es in der jüngeren Zeit einige. Das wirft ein für die heimische Wirtschaft derzeit viel drängenderes Problem auf: den Fachkräftemangel. Diesbezüglich geht die Stauff-Gruppe neue Wege in Hannover und hat gleich die Personalabteilung mit an den Stand gebracht. Das sind Themen, die die Stimmung prägen – insofern war die Haltung am ersten Messetag bei den meisten erst einmal abwartend, aber keineswegs negativ. Die heimischen Firmen präsentieren sich viel mehr sehr selbstbewusst in Hannover.

Ausführliche Berichte über die Firmen der Region auf der Hannover Messe gibt es am Donnerstag in den Printausgaben von Lüdenscheider Nachrichten, Meinerzhagener Zeitung, Allgemeiner Anzeiger und Süderländer Volksfreund.