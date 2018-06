Flüssiges Metall ausgelaufen: Brand bei Grohe in Hemer

63 Feuerwehrleute im Einsatz

Hemer - Die Hemeraner Feuerwehr blieb von den zahlreichen Brandeinsätzen an diesem Wochenende nicht verschont. In der Gießerei des Armaturenherstellers Grohe war am Samstagnachmittag flüssiges Metall ausgelaufen und hatte die Umgebung des Ofens entzündet.