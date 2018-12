Feuerwehren im Ölspur-Dauereinsatz

Märkischer Kreis - Gleich eine ganze Reihe von Ölspuren hat am Sonntag die Feuerwehren im Märkischen Kreis

Zwar kommen solche Einsätze durchaus häufiger vor, so eine Anhäufung wie am dritten Adventssonntag ist aber schon auffällig. Feuerwehr und Polizei hatten zunächst den Verdacht, es könnte einen Zusammenhang zwischen Spuren in Lüdenscheid und Kierspe geben, mutmaßten über ein Schneeräumfahrzeug oder einen Linienbus. Der Verdacht hat sich aber nicht erhärtet.

In Kierspe musste am Sonntagmittag der Löschzug 1 zweimal ran: Etwa 40 Meter lang und damit ernszunehmend war die Spur an der Volmestraße zwischen Erlen und Grünenbaum. Obendrein kam der Schmierfilm der Schleipe ziemlich nahe, die in unmittelbarer Nähe in die Volme mündet.

Als die zwölf Wehrleute dort fertig waren, ging es fast vor der "eigenen Haustür" weiter: Vor dem Busbahnhof waren die Spuren aber eher gering, so daß dieser EInsatz schnell erledigt war. Weitere Ölspur-Einsätze gab es noch in Íserlohn, Halver, Herscheid und Lüdenscheid, die aber wohl anderen Verursachern zugeordnet werden müssen.