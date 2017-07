Brandmeldeanlage im Hestenbergtunnel löst aus

Plettenberg - Am Mittwochmorgen gab es einen Großalarm für die Plettenberger Feuerwehr. Die automatische Brandmeldeanlage im Hestenbergtunnel hatte ausgelöst. Grund war vermutlich eine technische Störung.

Gegen 4.30 Uhr wurden am Mittwoch wegen eines "Brandereignisses im Tunnel" neben der hauptberuflichen Wachbereitschaft der Plettenberger Feuerwehr auch zwei komplette Löschzüge der ehrenamtlichen Kräfte alarmiert.

Vor Ort angekommen konnten jedoch weder Feuer noch Rauch ausgemacht werden. Vermutlich sorgte eine technische Störung für die Auslösung der Brandmeldeanlage. Deshalb begann noch am Morgen hinzugerufener Techniker damit, die Störung zu beheben. So konnten die alarmierten Kräfte der Hauptwache, sowie den Einheiten Stadtmitte, Landemert, Holthausen und Oestertal wieder in ihre Standorte einrücken.