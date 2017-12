Feuerwehr zur Wiesenstraße: Stadt will Dr. Piepenstock bei Suche unterstützen

Lüdenscheid - Der Rat hat am Montag entschieden, die rund 22.000 Quadratmeter große Fläche an der Wiesenstraße für den Neubau der Feuer- und Rettungswache zu nutzen und sie nicht für Dr. Michael Piepenstock für den Neubau eines VW-Autohauses freizugeben.

Die Stadt will ihn aber bei der Suche nach einem geeigneten Grundstück unterstützen. Im Gespräch ist die städtische Rätherwiese.

Mit großer Mehrheit entschieden die Fraktionen, dass die Stadt Lüdenscheid alle ihre zur Verfügung stehenden Optionen wahrnehmen und Dr. Piepenstock bei der Suche nach einem Areal für den Bau eines Autohauses behilflich sein werde.

Mit Blick auf die Rätherwiese wird ein zweigleisiges Verfahren vorgeschlagen. Die Politik werde zügig entscheiden, ob sie ein Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplans (Rätherwiese) einleiten kann. Die Firma Piepenstock wird parallel aufgefordert zu klären, ob der VW-Konzern diesen Standort akzeptieren würde.

Änderung des Flächennutzungsplans

Der Verkauf eigener Grundstücke kann aus Sicht des Rates dann erfolgen, wenn diese nicht für eigene Zwecke der Stadtentwicklung vorgesehen sind (zum Beispiel Fachhochschul-Ausbau) und wenn sie zu wirtschaftlich vertretbaren Rahmenbedingungen erfolgen. Nur das Grundstück an der Wiesenstraße sei nach eingehender Prüfung der Verwaltung geeignet für den Bau einer neuen Feuer- und Rettungswache.

Der Rat leitete am Montag für diesen Bereich die Änderung des Flächennutzungsplans ein. Bislang diente das Areal als Erweiterungsfläche für die Firma Novelis, die das Unternehmen nun aber nicht mehr benötigt. Da Dr. Piepenstock das Gelände bereits für 1,4 Millionen Euro von Novelis gekauft hat, muss die Stadt trotz ihres Vorkaufsrechts diese Summe investieren.

Keine Rückübertragung der Förderschule

Darüber hinaus diskutierte der Rat weitere Beschlussvorschläge. Darunter auch die mögliche Rückübertragung der Trägerschaft der Friedensschule (Förderschule Lernen) an die Stadt Lüdenscheid, gegen die sich der Rat mehrheitlich ausgesprochen hat. Dieser Entscheidung stimmten die Mitglieder der CDU nicht zu.

Fraktionsvorsitzender Oliver Fröhling brachte ein, dass davon auszugehen sei, dass Eltern in Zukunft vermehrt Kinder an Förderschulen anmelden würden und der Standort Lüdenscheid durchaus eine Perspektive haben könnte. Die meisten Schulen würden den Bedürfnissen der Kinder im Hinblick auf den Förderbedarf nicht gerecht werden.

Hinsichtlich der abgelehnten Unterstützung der anderen Kommunen und der unsicheren Zukunft sei eine Rückübertragung allerdings keine Option, betonte Jens Voß (SPD).

Erhöhung der Abfallentsorgungsgebühren

Einigkeit herrschte hingegen bei den weiteren Punkten. Einstimmig beschloss der Rat unter anderem die Planung weiterer Plätze in Kindertagesstätten für Unter-Drei-Jährige sowie die neue Gebührenordnung in der Stadtbücherei. Außerdem wird die Stadt Lüdenscheid aktiv an der Qualitätsoffensive „Willkommen in Südwestfalen“, einem Projekt der Südwestfalen Agentur GmbH, teilnehmen.

Wie bereits der STL-Werksausschuss, stimmte auch der Rat am Montag einstimmig für die Änderung der Abfallentsorgungsgebühren. Diese sollen 2018 um 1,6 Prozent steigen. Sinken wird die Straßenreinigungsgebühr um 5,8 Prozent; die Friedhofsgebühren steigen im Durchschnitt um vier Prozent.