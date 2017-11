Feuerwehr löscht brennendes Auto in Iserlohn

Iserlohn - Am Nachmittag hat die Feuerwehr Iserlohn in Oestrich ein brennendes Auto gelöscht.

Am Dienstagnachmittag musste die Feuerwehr Iserlohn in die Wiesenstraße nach Oestrich ausrücken. Um kurz vor 16 Uhr brannte dort ein abgestellter PKW in voller Ausdehnung und sorgte für eine enorme Rauchentwicklung.

Die Einsatzkräfte setzten zwei C-Rohre unter Atemschutz zur Brandbekämpfung ein und konnten den Brand zügig ablöschen. Im weiteren Verlauf kam dann noch Schaummittel zum Einsatz.

Neben den Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr war auch die Löschgruppe Oestrich zur Unterstützung alarmiert worden. An dem PKW entstand Totalschaden, verletzt wurde niemand.