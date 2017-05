Feuerwehr rettet Wellensittiche aus brennender Wohnung

+ © Feuerwehr Iserlohn © Feuerwehr Iserlohn

Iserlohn - Zunächst musste die Iserlohner Feuerwehr am Donnerstagmittag davon ausgehen, dass bei einem Zimmerbrand in Iserlohn Menschenleben in Gefahr seien. Am Ende zahlte sich der schnelle Einsatz aus: Zwei Tierleben konnten gerettet werden.