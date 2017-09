Verflogen: Feuerwehr rettet jungen Schwan auf der A46

Laut einer Pressemitteilung rückten sechs Einsatzkräfte am Mittwochmorgen gegen 7.40 Uhr mit dem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und dem Tanklöschfahrzeug auf die Autobahn 46 aus.

"In Fahrtrichtung Hemer befand sich kurz vor dem Autobahnende ein Schwan auf der Fahrbahn. Das Jungtier hatte sich scheinbar verirrt und gefährdete nicht nur sich selbst, sondern auch weitere Verkehrsteilnehmer", so die Feuerwehr.

+ © Feuerwehr Iserlohn

Die Einsatzkräfte konnten den unverletzten Schwan einfangen und anschließend am nahen Seilersee wieder in die Freiheit entlassen. Hierfür musste der Verkehr in Richtung Hemer kurz angehalten werden", so die Feuerwehr zum Happy End. - eB