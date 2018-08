Feuerwehr rettet Mann aus brennendem Wohnhaus

Einsatz in der Nacht zu Montag

Iserlohn - Einsatz in der Nacht: Um 3.32 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in die Iserlohner Düsingstraße gerufen. Dort brannte eine Küche im zweiten Obergeschoss. In der Wohnung darüber war ein Mann gefangen.