Absturz im Steinbruch: Feuerwehr rettet Dobermann 

Um 18.18 Uhr ging am Dienstag der Notruf bei der Iserlohner Feuerwehr ein. "Genna", ein zweijähriger Dobermann, war an einer Abbruchkante im Steinbruch Helmke unglücklich abgerutscht.

In etwa zehn Metern Höhe war sein Sturz glücklicherweise von einem Baum gestoppt worden. Selbst befreien konnte sich der Vierbeiner aus seiner misslichen Lage nicht. Ungeduldig harrte er den Dingen, die da kommen. Ein Nachbar war dem Hund entgegen gestiegen und hatte ihn beruhigt. Ein Abstieg mit dem Hund war jedoch nicht möglich.

+ © Feuerwehr Iserlohn

Deswegen wurde die Feuerwehr um Hilfe gebeten. Die Drehleiter (der Berufsfeuerwehr Iserlohn wurde an der Helmkestraße in Stellung gebracht. Trotz der Enge und weiteren Hindernissen an der Aufstellfläche gelang es der Besatzung das Fahrzeug so in Stellung zu bringen, dass zunächst die Person und dann der Hund erreicht werden konnten. Ohne Probleme wurden beide gerettet.