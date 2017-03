Feuerwehr rettet drei Personen aus brennendem Gebäude

Iserlohn - Bei einem Brand in Iserlohn musste die Feuerwehr am Sonntagmittag drei Menschen aus dem Gebäude retten.

Gegen 13.42 Uhr gingen am Sonntag mehrere Notrufe in der Einsatzzentrale der Feuerwehr ein, weil eine Wohnung am Dröscheder Weg brannte.

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, qualmte es deutlich aus mehreren Fenstern des betroffenen Gebäudes. Zahlreiche Personen hatten das Gebäude bereits verlassen, trotzdem musste die Feuerwehr noch drei Personen ins Freie retten. Hierbei setzten die Einsatzkräfte Fluchthauben ein, um die betroffenen Personen vor giftigem Brandrauch zu schützen.

Diese drei Personen wurden in Krankenhäuser transportiert, während Trupps unter Atemschutz den Brand bekämpften und die anderen Wohnungen nach weiteren Personen sowie eventuelle Brandherde absuchten. Die starke Rauchentwicklung erforderte eine Kontrolle der Nachbarhäuser in der Rudolfstraße, da dort zahlreiche Fenster geöffnet waren, in die der Brandrauch gezogen war.

Nach einer guten Stunde war der Einsatz beendet, und die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.