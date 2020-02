Feuerwehr vor Grundschule im MK: Eltern in Sorge, doch das ist der wahre Grund

Was macht die Feuerwehr vor der Grundschule? Diese Frage bewegte die Iserlohner am Mittwoch.

Iserlohn - Der Anblick von mehreren Feuerwehr-Fahrzeugen vor einer Grundschule im Märkischen Kreis hat für Aufregung gesorgt. Das ist der wahre Grund für den Feuerwehr-"Einsatz".

Feuerwehr-Fahrzeuge sind ein Hingucker. Fast immer werden sie mit Lösch- oder Hilfseinsätzen in Verbindung gebracht. Als am Mittwoch ein Leiterwagen, der neue Kommandowagen und zwei Einsatzfahrzeuge unweit der Schule im Wiesengrund in Iserlohn auftauchten, sorgte das für Gesprächsstoff.

Seit dem Morgen waren sie vor Ort, am Mittag standen sie immer noch da. Eltern machten sich Sorgen, dass in der Schule etwas passiert sein könnte. Spekuliert wurde über Wasser im Keller.

Des Rätsels Lösung liefert die Feuerwehr Iserlohn auf Anfrage: In der Schule fand eine Sitzung des Personalrats statt. Die Personalratsmitglieder fuhren mit den Dienstfahrzeugen vor - die sind nun einmal rot und verfügen über Blaulicht. Einen Einsatz in der Schule gab es nicht.