Ausgewichen und in Graben gerutscht: Fahndung nach weißem Pkw

Iserlohn - Im Rahmen der Amtshilfe bei der Suche nach einem vermissten Senior rutschte ein Fahrzeug der Feuerwehr Iserlohn am Mittwochmorgen in den Straßengraben, weil ein Pkw zu wenig Platz machte. Die Fahndung nach dem weißen Auto, dessen Fahrer vom Unfallort flüchtete, läuft.

Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis berichtete erst am Donnerstagvormittag von dem Vorfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 9.20 Uhr auf der Nordhauser Straße in Iserlohn zwischen Kalthof und der Rheinermark ereignet hatte.

Kuriosum am Rande: Die Feuerwehr Iserlohn selbst hatte am Mittwoch auf ihrer Facebook-Seite über den Unfall informiert - ohne allerdings zu verraten, dass ein eigenes Fahrzeug darin verwickelt war und dass sie eigentlich nur deshalb ein Posting im sozialen Netzwerk abgesetzt hatte.

Ausweichmanöver endet im Straßengraben

Denn üblicherweise ist es die Polizei, die über Unfälle und damit verbundene Straßensperrungen im Märkischen Kreis berichtet.

Das Feuerwehrfahrzeug, das in die Vermisstensuche nach einem Senior aus Fröndenberg involviert war, habe einem entgegenkommenden weißen Pkw ausweichen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Erheblicher Sachschaden am Fahrzeug

"Dabei kam das Feuerwehrfahrzeug von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Zwei Feuerwehrleute wurden dabei verletzt.

Es entstand hoher Sachschaden am Feuerwehrfahrzeug. Der Pkw entfernte sich von der Unfallstelle", heißt es von der Polizei zum Hergang von Mittwochmorgen.

Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen

Der dürfte für die Person, die am Steuer des Pkw gesessen hat, unangenehme Folgen haben - sofern es gelingt, die Identität zu ermitteln.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Iserlohn (Telefon: 02371/9199-0 oder 9199-7104) in Verbindung setzten.