Feuerwehr-Einsatz in Iserlohn-Lasbeck nimmt glimpfliches Ende 

Kaminbrand am Mittwochabend in einem Mehrfamilienhaus

+ © Feuerwehr Iserlohn © Feuerwehr Iserlohn

Iserlohn - Ein Kaminbrand in einem Mehrfamilienhaus in Iserlohn-Lasbeck hat am Mittwochabend kurz vor Mitternacht die Feuerwehr Iserlohn auf den Plan gerufen. 28 Einsatzkräfte waren vor Ort, sämtliche Bewohner hatten sich bereits bis zum Eintreffen der Wehr ins Freie gerettet, so dass es zum Glück keine Verletzten gab.