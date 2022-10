Feuerwehr-Einsatz an einem Bauernhof: Rauch dringt aus Halle

Von: Katharina Bellgardt

Feuerwehr-Einsatz: Für viel Rauch sorgte der Brand in einer Halle auf einem Bauernhof. © Cornelius Popovici

Großer Feuerwehr-Einsatz an einem Bauernhof in Iserlohn: Viel Rauch steigt aus einer Halle auf - es brennt.

Iserlohn - Feueralarm in Iserlohn: In einer Halle eines Bauernhofs an der Refflingser Straße hat es am Freitagabend gegen 17.41 Uhr gebrannt.

Laut Feuerwehr waren etwa 30 Einsatzkräfte vor Ort. Es wurden drei Trupps unter Atemschutz eingesetzt, um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen.

Der Einsatz war laut Feuerwehr schnell beendet. Mit Löschschaum wurden die Nachlöscharbeiten durchgeführt.