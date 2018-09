30 Feuerwehrleute waren am frühen Morgen im Einsatz.

Iserlohn - Feuerwehr-Einsatz am frühen Morgen: Auf einem Grundstück an der Refflingser Straße brannte es.

Gartenmöbel und Unrat standen am frühen Montagmorgen auf einem Gartengrundstück an der Refflingser Straße in Flammen. Um 4.37 Uhr rückte die Feuerwehr Iserlohn mit dem Löschzug der Berufsfeuerwehr und den Löschgruppen Leckingsen und Hennen aus.

Die rund 30 Einsatzkräfte brachten den Brand schnell unter Kontrolle. Die Brandursache ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt unklar.