Feuer im Vereinsheim: Kleingarten brennt vollständig nieder

Hagen - In Hagen ist am Samstagabend das Vereinsheim einer Keingartenanlage vollständig niedergebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Gegen 19.45 Uhr trafen die Einsatzkräfte an der Anlagen ein. Das Vereinsheim der Kleingartenanlage stand lichterloh in Flammen. Die Einsatzkräfte konzentrierten sich zunächst darauf, umliegende Gartenhäuser der Kleingartenanlage zu schützen.

Das Vereinsheim brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Probleme bereitete der Feuerwehr die Wasserversorgung. Weil es dort keine Hydranten gibt, mussten mehrere hundert Meter Schlauch verlegt werden. Der Einsatz endete gegen 4 Uhr. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. - Alex Talash

