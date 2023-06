Feuer in Nagelstudio ausgebrochen – kleines Kind (5) muss ins Krankenhaus

Von: Wissam Scheel

In einem Nagelstudio in Iserlohn bricht Feuer aus. Wohnungen werden evakuiert. Anwohner sind Rauch ausgesetzt, darunter auch ein Kind. Das hat Folgen.

Iserlohn – In einem Nagelstudio in Iserlohn (NRW) ist am Dienstagabend, 27. Juni, gegen 21.50 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei rückten an. Der Vorfall führte zu einer dramatischen Evakuierung der umliegenden Wohnungen. Wie die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mitteilt, wurden insgesamt fünf Bewohner, darunter ein fünfjähriges Kind, wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Sie mussten vorerst stationär aufgenommen werden. Acht Personen sind offiziell in dem betroffenen Gebäude in der Wermingser Straße 35 gemeldet.

Bei Feuer in Nagelstudio: Anwohner Rauch ausgesetzt – mögliche Vergiftung

Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer. Die Stadtwerke stellten Strom und Gas ab. Jedoch bereiteten die zahlreichen Schaulustigen, die sich in der Innenstadt befanden, den Einsatzkräften erhebliche Schwierigkeiten, berichtet die Polizei. Die Beamten mussten mit Nachdruck darauf hinweisen, dass die Absperrungen zu respektieren seien, um die Löscharbeiten nicht zu behindern. Die umfangreichen Löscharbeiten zogen sich dann wohl bis in die frühen Morgenstunden hin und wurden erst gegen 4 Uhr am Mittwochmorgen, 28. Juni, abgeschlossen.

Nach ersten Ermittlungen der Brandermittler der Polizei scheint der Brand in einem der hinteren Zimmer des Nagelstudios ausgebrochen zu sein. Vieles deutet offenbar auf einen technischen Defekt als mögliche Brandursache hin, doch weitere Untersuchungen sind noch erforderlich. Bezüglich des entstandenen Schadens konnte die Polizei bisher keine genauen Angaben machen. Das Erdgeschoss wurde jedoch erheblich durch Feuer und Ruß beschädigt, und auch im ersten Obergeschoss sind die Rußschäden beträchtlich. Die Wohnungen ab dem zweiten Obergeschoss hingegen sind weiterhin bewohnbar. Die Polizei hat den Brandort zunächst in der Nacht versiegelt und beschlagnahmt, jedoch Mittwochmorgen wieder freigegeben.

